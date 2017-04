L'Igualada Calaf Grup organitza per segon any el seu Spirit of Hockey

L'Igualada Calaf Grup prepara per a final de temporada les seves 24 hores ininterrompudes d'hoquei, conegudes com Spirit of Hockey. La competició es jugarà entre divendres 16 de juny i dissabte 17, al pavelló de les Comes. Els partits es jugaran en tres categories diferents, segons l'edat: els nascuts entre el 2006 i el 2009 seran la mini, entre el 2002 i el 2005 seran la maxi, i la sénior, pels nascuts abans del 2001. El preu de la inscripció serà de 60 euros per equip, amb un màxim de sis jugadors, i ja es pot fer posant-se en contacte amb les oficines del club. L'Spirit of Hockey espera acollir equips de tot el territori.