L'igualadí Albert Torres venç en veterans a la prova de Moja

El corredor igualadí Albert Torres va quedar en novena posició absoluta i va guanyar en la categoria de veterans a la segona prova del Campionat de BTT de l'Anoia, Garraf i Penedès que es va disputar a Moja. Torres va vèncer amb un temps d'1.18.40, davant de David Grau (1.20.56) i de Carles Franco (1.21.27).



Després de la cursa va manifestar que «no les tenia totes. Feia fred i no sabia si em passaria com en l'última prova, en la qual el cos no em va funcionar del tot bé. En els primers quilòmetres ja he vist que tenia un bon dia, les cames funcionaven bé i, tot i no fer una sortida brillant, he recuperat».