Neymar rep tres partits de sanció per la seva expulsió de Màlaga i no serà present al clàssic

El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol va decidir ahir sancionar amb tres partits el davanter brasiler Neymar per la seva expulsió en el partit de dissabte passat al camp del Màlaga, que els blaugrana van perdre per 2-0. Competició va castigar el jugador amb un partit per la doble amonestació i amb dos per haver incomplert l'article 117 del reglament, quan va menysprear els col·legiats aplaudint-los mentre marxava. Aquesta decisió provocarà que Neymar es perdi el proper partit, a casa contra la Reial Societat, i també el clàssic del dia 23 d'abril al Bernabéu, a més del duel contra l'Osasuna de lliga. En cas que se li retiri un partit després de l'apel·lació del Barça, Neymar tampoc no podria jugar contra el Madrid.



En el seu plec d'al·legacions prèvies, el Barça qüestiona la literalitat de l'acta arbitral de Gil Manzano, ja que «no va tenir cap intenció o ànim d'insultar, injuriar, ofendre, desacreditar o desconsiderar l'àrbitre». El club opina que el quart àrbitre va interpretar que l'aplaudiment era cap a ell, quan de fet ell no havia decidit res.