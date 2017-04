Segon partit ajornat en un any i mig a Alemanya després de l'amenaça terrorista del 2015 a Hannover

El partit que havien de jugar ahir el Borussia Dortmund i el Mònaco és el segon que s'ha de suspendre a Alemanya en un any i mig per culpa de problemes relacionats amb explosius. Si ahir aquests van acabar esclatant al costat de l'autobús del Borussia Dortmund, ara fa un any i mig, el novembre del 2015, es va haver de cancel·lar el partit que havien de disputar les seleccions d'Alemanya i Holanda a Hannover. El motiu va ser la troballa d'un cotxe amb explosius al costat de l'estadi.



El fet va tenir lloc només cinc dies després dels atemptats d'Estat Islàmic al centre de París, que van provocar desenes de morts en una cafeteria, a la sala Bataclan i també a la proximitat de l'Estadi de França, a Saint-Denis, durant el duel internacional amistós entre França i Alemanya. Les mesures de seguretat es van extremar a tot Europa i, fins i tot, aquell dia es va cancel·lar el partit que havien de jugar les seleccions de Bèlgica i Espanya a Brussel·les per culpa del trasllat de la cèl·lula islàmica responsable dels fets de París a la capital belga.



Des de llavors, a Alemanya no hi ha hagut cap més problema relacionat amb el futbol fins ahir, tot i que sí que hi va haver un atemptat terrorista abans de Nadal, quan un camió va envestir un mercat de productes d'aquestes festes a Berlín i va provocar dotze morts.