El surienc del Barça Edu Lamas debuta a Montreux

El jugador surienc del Barça Edu Lamas forma part de la selecció espanyola que avui inicia la seva participació a la Copa de les Nacions, el clàssic torneig de Pasqua que se celebra cada any a la localitat suïssa de Montreux. Aquest torneig serveix al seleccionador, Quim Paüls, per provar jugadors de cara als compromisos internacionals que sol tenir l'equip cada any a principis o a finals d'estiu, ja sigui el Mundial o el Campionat d'Europa.



Lamas forma part d'una llista que també integren els porters Xavi Malián (Liceo) i Gerard Camps (CP Vic), a més dels jugadors de camp Enric Torner (Forte dei Marmi i exjugador de l'Igualada Hoquei Club); el company d'equip de Lamas, Pau Bargalló; Nil Roca (Noia Freixenet); Ignasi Alabart (CP Voltregà); Raül Marín (Reus Deportiu La Fira); Pedro Gil (Sporting de Portugal) i Cristian Rodríguez (CP Vic). A diferència d'altres edicions del torneig, en les quals assistia una mena de selecció B, en aquesta ocasió Paüls ha convocat uns quants fixos de la selecció i alguns veterans, com és el cas de Pedro Gil. L'equip espanyol ha perdut en els darrers anys el ceptre mundial i europeu i intentarà recuperar el primer d'aquests en el campionat que s'ha de fer a Nankin (Xina).



El debut de l'equip estatal serà avui, a dos quarts d'onze de la nit, davant d'Angola. Dissabte es disputen les semifinals i diumenge, la gran final.