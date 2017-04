Tres bombes creen el caos a Dortmund

El partit de la Lliga de Campions que havien de disputar ahir el Borussia Dortmund i el Mònaco al Signal Iduna Park de la ciutat alema-nya va haver de ser ajornat fins avui a les 18.45 hores. El motiu va ser l'explosió de fins a tres artefactes al costat de l'autobús que traslladava el conjunt renà al camp, quan es trobava a uns deu quilòmetres de la instal·lació, a la zona de Wittbräucker-Schirrmannbeck. De resultes de les explosions, el central català del Dortmund Marc Bartra va patir ferides, segurament per l'impacte de vidres del vehicle, i va haver de ser traslladat a un hospital proper, on es va confirmar que havia de ser operat d'una fractura a un canell.



«M'he assegut a l'última fila de darrere al costat de Marc Bartra, que ha resultat ferit amb trossos de vidre al moment de l'impacte», va explicar el seu company d'equip, el porter Roman Burki. «Després de l'explosió tots ens hem tirat a terra al bus, no sabíem què fer», va afegir el porter del conjunt alemany, que va destacar que la policia «ha actuat molt ràpid». «Estem tots molt commoguts, ningú no pensava que hi havia un partit de futbol minuts després», va concloure Burki. Més tard, el pare del jugador català confirmava que Bartra estava ingressat en un hospital.



El FC Barcelona va mostrar el seu suport a Marc Bartra a través de Twitter: «tot el nostre suport a Marc Bartra, al Borussia Dortmund i a la seva afició», va escriure el club blaugrana. El cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, va mostrar la seva preocupació per l'explosió i va desitjar una ràpida recuperació a Bartra, cosa que també va fer el govern alemany.





Estudiant una carta



Ahir a última hora, la policia no descartava cap possibilitat, que fos una acció terrorista o simplement una bretolada. Tot i això, la policia va assegurar que les explosions van ser «un atac amb artefactes explosius que ha de ser pres seriosament». Segons va assenyalar en un comunicat sense oferir detalls sobre el rerefons o possibles autors de l'atac, els artefactes podrien haver estat amagats en uns arbustos a les rodalies d'un aparcament.



Les forces de seguretat van acordonar la zona mentre es continuava la investigació dels fets i es va fer volar un dron pels voltants per recollir possibles pistes.



Segons les seves informacions, es van registrar tres explosions al costat de l'autobús de l'equip quan aquest abandonava l'hotel de concentració en direcció a l'estadi per disputar l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Mònaco. Segons les primeres informacions, els diferents explosius estaven col·locats al lateral de la car-retera per on circulava l'autocar de l'equip de futbol.



Ahir a última hora, la policia de la ciutat va informar que s'havia trobat una carta als arbustos on es creu que havien estat situats els explosius, tot i que calia estudiar-ne l'autenticitat. La policia va dir que «cal tenir molt en compte» qualsevol indici.