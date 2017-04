Tres equips de futbol i un de bàsquet estrenen el MIC

Dos conjunts del Gimnàstic de Manresa, de diferents categories, un del CE Berga de futbol i un altre del CB Esparreguera, en la innovadora especialitat de bàsquet, s'estrenen entre avui i demà a l'edició 2017 del Mediterranean International Cup (MIC), el torneig de Pasqua per excel·lència, fins ara dedicat al futbol base i que enguany també acollirà partits de l'esport de la cistella. Diferents seus de la Costa Brava seran l'escenari de les evolucions dels nostres equips.



El Gimnàstic de Manresa és un assidu d'aquesta competició. De fet, alguns dels seus equips han aconseguit victòries en altres tornejos. El 2012 va obtenir la victòria en la categoria de futbol-7. En els cadets, fins a 16 anys, els bagencs debuten a les 10 del matí contra l'Acadèmia Sabana Sports a Hostalric, i demà també és previst que juguin a les 11 del matí a Vidreres contra l'Adelaide United.



La formació escapulada, a més, té equips en altres categories. En la infantil, fins a 14 anys, debuta avui a les 10 del matí contra l'equip local, el Palafrugell .Demà és previst que torni a jugar davant un combinat nord-americà anomenat USA Stars, en aquesta ocasió a Castell-Platja d'Aro. En tots dos casos, els equips són de Divisió d'Honor.



També hi participa el CE Berga, que ja ha acudit a la cita en alguna temporada anterior. En aquesta ocasió ho fa l'equip infantil, que debuta avui contra l'Inter de Milà a les onze del matí a Calonge, i torna a jugar demà a les nou del matí, davant del Ramat Gan israelià, a Castell Platja d'Aro.



L'altre representant de casa nostra és el CB Esparreguera, equip de bàsquet que estrena aquest esport en el MIC. L'equip infantil masculí debuta avui a les set de la tarda a Fornells de la Selva contra la UE Horta, i torna a jugar demà, a Lloret de Mar, davant del Bisbal Bàsquet.





Xifres impressionants



El MIC bat rècords cada any. El fet que hi hagin jugat una bona part de les estrelles del futbol actual serveix d'iman per tal que molts clubs hi enviïn les seves promeses. En aquesta edició, s'hi podran veure més de 700 partits de futbol en cinc dies, amb el plat fort de les finals de dissabte i de diumenge. Hi ha 33 seus una de les quals, la de Caldes de Malavella, és nova. L'impacte econòmic del torneig a la zona de la Costa Brava serà d'uns 4 milions d'euros.