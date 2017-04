El València es juga el liderat en un partit ajornat a la pista del Bilbao

El València Basket es juga avui, a partir de les vuit de la tarda, el liderat en solitari de la Lliga Endesa. El conjunt taronja, que diumenge es va imposar a la pista de l'ICL Manresa, visita avui el camp del Retabet Bilbao Basket, que es vol situar a un sol partit del MoraBanc Andorra en la lluita per entrar als play-off.



El partit s'havia de disputar fa deu dies, però va ser ajornat pel compromís continental de la final de l'Eurocup del València, que acabaria perdent el torneig. En cas de victòria del conjunt valencianista, en tindria una més que el Reial Madrid, però si perd empatarà amb els blancs, que ara tenen una derrota més i que, per això, són segons.



El tècnic del València, Pedro Martínez, va avisar que «el Bilbao juga millor des que no disputa la competició europea. La sensació que tinc, des de la distància i amb moltíssima prudència, és que van tenir una primera volta difícil perquè jugaven la competició continental». Martínez va recordar els homes d'experiència dels bascos, com Mumbrú, Hervelle o Tabu.



Per la seva banda, Carles Duran, tècnic bilbaí, espera un València «que vindrà amb la intenció de seguir amb el seu corró i sense símptomes de decepció».