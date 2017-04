Antònia Prat: 'Al final de l'estatal vaig valorar molt tot l'esforç fet per preparar-lo'

La jove santfruitosenca Antònia Prat és un dels joves talents en el panorama de la natació sincronitzada catalana. Es va formar al Club Natació Minorisa, però la temporada passada va voler fer un pas més i es va incorporar a les files del CN Sabadell, un dels millors clubs catalans. En el seu segon curs al club vallesà, Prat està fent una gran progressió, i està assolint resultats tan destacables com la primera posició al campionat d'Espanya aleví d'hivern en la categoria de figures, celebrat a la piscina Sant Jordi de Barcelona.

Aquesta és la teva segona temporada a Sabadell. Estàs satisfeta de com està anant fins aquest moment?

Sí, crec que estic millorant molt respecte a l'any passat, i això és gràcies a les meves entrenadores, que m'ajuden en tot el que necessito. Però no només jo, sinó que tot l'equip estem a un nivell més alt, i ens estem apropant cada cop més als dos clubs referents de Catalunya, el Granollers i el Kalipolis. Tot i així, no ens hem de donar per satisfetes, i hem de seguir treballant al màxim per tal de poder-los superar.

El primer resultat destacable va ser el bronze al campionat català de Reus, i llavors ja vau començar a preparar l'estatal...

Vam ampliar les hores d'entrenament, ens exercitàvem vuit hores al dia. Després de cada sessió acabava cansada, però al final de l'estatal vaig valorar molt l'esforç que vaig fer per preparar-lo.

I és que vas guanyar en figures, tot i que no vas començar gaire bé...

El primer dels quatre exercicis no em va sortir gaire bé, però no em vaig rendir i vaig anar a totes els tres següents, i al final vaig poder alçar-me amb la victòria, i em vaig posar molt contenta.

A més, el Sabadell es va endur el trofeu com a millor club. Us ho esperàveu?

No, va ser una sorpresa molt gran. En la competició per equips vam ser quartes i vam quedar molt satisfetes del nostre treball, però no ens podíem imaginar ser el club amb més bons resultats generals.

Un dels teus propers reptes serà el català d'estiu, el juny, a les piscines Picornell de Barcelona. Allà debutaràs en les categories de solo i duo. Et fa il·lusió?

Sí, tinc moltes ganes de participar en aquestes disciplines, i em considero preparada per fer-hi una bona actuació.

Un mes després arribarà l'estatal d'Alacant, on seran molt importants les figures...

Hauré d'estar a un alt nivell en figures per poder prendre part en les categories de solo i duo.

La victòria a l'estatal d'hivern et dóna més confiança per afrontar aquests nous reptes?

No, ja que la natació sincronitzada és un esport molt inestable i complicat. La meva confiança no varia en funció dels resultats.

L'any que ve faràs un salt de categoria i seràs infantil. Creus que serà dur?

Sí, els canvis sempre es noten. És a dir, aquest curs competeixo contra noies més petites, i això m'està afavorint una mica. En canvi, l'any vinent hauré d'enfrontar-me a rivals dos anys més grans que jo, i crec que em costarà bastant, serà dur.

Com és un dels teus entrenaments diaris, quins aspectes treballeu?

Normalment ens entrenem de dilluns a divendres durant tres hores al dia, i treballem aspectes com la natació, el físic, la flexibilitat i les coreografies.

Quin és el teu punt fort com a nedadora?

Els tècnics em diuen que tinc una mentalitat molt forta, no em desconcentro i confio molt en les meves possibilitats.

I un aspecte que hagis de millorar?

Sobretot la resistència, ja que cada cop les rutines seran més difícils, i hauré d'estar més ben preparada en aquest aspecte.