Button substituirà Alonso al Gran Premi de Mònaco

L'escuderia de Fórmula 1 McLaren-Honda ha anunciat que els seus pilots per al Gran Premi de Mònaco de 2017 seran Stoffel Vandoorne i Jenson Button. Així doncs, Button serà el substitut, "durant una sola carrera" de Fernando Alonso, que durant aquest cap de setmana disputarà amb McLaren-Honda-Andretti les 500 Milles d'Indianapolis.

"Estic encantat de tornar per disputar una cursa de Fórmula i no podia pensar en un lloc millor per fer-ho que al Gran Premi del que considero com la meva segona casa: Mònaco", va dir Button en declaracions facilitades per McLaren.

"He guanyat la carrera abans, el 2009, i és un dels meus circuits favorits de tots els temps. És un circuit urbà complicat en què un bon pilot pot marcar les diferències. I, tot i que el McLaren-Honda MCL32 no ha començat bé la temporada, crec que pot adaptar-se millor a Mònaco que als circuits més ràpids en què Fernando (Alonso) i Stoffel (Vandoorne) han corregut en el que va de temporada ", ha afegit el pilot britànic.

"Sóc conscient que no tenim una possibilitat realista, però crec que tindrem l'oportunitat d'estar en els punts. Pel que fa al Fernando, no només espero que li vagi bé a Indianapolis, sinó que també en gaudeixi. Serà una gran experiència per a ell . És un excel·lent pilot, com tots sabem, i té molta experiència. Així que, tot i que les tècniques de conducció en un super-speedway seran totalment noves per a ell, penso que aconseguirà familiaritzar-se amb elles amb força rapidesa i diumenge a la tarda, després del Gran Premi de Mònaco, m'asseuré i ho veuré per televisió ", ha conclòs Button.