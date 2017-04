Cop d'autoritat d'un Madrid molt superior al Bayern

El Reial Madrid va fer un pas important per classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Campions en vèncer, amb una gran solidesa i imatge d'equip, al camp d'un dels equips en millor forma d'Europa. El Bayern, líder indiscutible a Alemanya, però, va pagar tres fets: la baixa del seu davanter i millor jugador, Robert Lewandowski, abans de l'inici del partit per una lesió d'espatlla; el penal errat per Arturo Vidal amb 1-0 al marcador i l'expulsió de Javi Martínez a la segona part.



Malgrat aquestes dificultats, no es pot dir que la mala sort fos responsable de la desfeta bavaresa. Ho va ser un Madrid que troba en aquests partits la motivació necessària per tal que els seus jugadors rendeixin a gran nivell. Tret d'una sortida formidable del Bayern, el Madrid va dominar sempre i va poder marcar en una rematada al travesser de Benzema.



Quan semblava que el partit estava més dominat pels de Zidane, però, un córner llançat per Xabi Alonso va ser rematat espectacularment per Vidal al fons de la porteria de Navas, en l'única errada del central Nacho. El mateix Vidal va rematar de cap alt amb tot a favor tot seguit, i el xilè va tenir la gran oportunitat, després d'un inexistent penal per mans de Carvajal. El xilè, però, va enviar la pilota als núvols.



El Madrid va reviscolar i, tot just iniciada la segona part, Casemiro i Carvajal van combinar per assistir Cristiano, que va empatar. Aleshores, Javi Martínez va cometre dues faltes en dos minuts i va veure el camí dels vestidors. Zidane va fer entrar Asensio per Bale, i el mallorquí es va atipar de crear perill, neutralitzat per Neuer, fins que va assistir Cristiano perquè el portuguès fes el segon amb la planta del peu. El Bayern encara és viu perquè el Madrid no va rematar i pel gol justament anul·lat a Ramos al final.