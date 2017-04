Cristiano va pagar 250.000 euros per silenciar una violació, segons 'Der Spiegel'

L'exitós futbolista portuguès del Reial Madrid Cristiano Ronaldo hauria pagat més de 250.000 euros a una dona per mantenir-la en silenci de per vida respecte a un suposat cas de violació. Així ho afirma el diari germànic 'Der Spiegel' en una nota publicada aquest divendres en la seva edició en línia, una informació a la qual hauria arribat a través dels papers confidencials revelats per 'Football Leaks'.

Els fets que surten ara a la llum van ocórrer suposadament en un hotel de la ciutat de Las Vegas, Estats Units, en el matí del 13 de juny de 2009. La dona, sempre segons la ja esmentada publicació, va denunciar a Ronaldo el mateix dia de la consumació del delicte, però set mesos després, ja el 2010, ambdues parts arribarien a un acord extrajudicial segons el qual ella va acordar retirar tots els càrrecs presentats i guardar silenci de per vida a canvi d'un pagament de 375.000 dòlars.

En l'acord també es va comprometre a donar una llista dels noms de totes aquelles persones que estaven al corrent del que havia passat, i a eliminar -i certificar que així ho havia fet- tots els documents físics i electrònics que puguin fer referència al cas.

El diari alemany diu haver contactat amb Cristiano Ronaldo a través del seu advocat a Alemanya. Aquest ha declarat que "les acusacions són falses i han de ser rebutjades amb contundència". Així mateix ha instat a 'Der Spiegel' a abstenir-se de seguir informant sobre aquest tema, i ha advertit que prendran mesures legals contra qualsevol declaració falsa i el conseqüent perjudici que pugui ocasionar el futbolista.

L'any 2009 va ser el del fitxatge del jugador de Madeira pel Reial Madrid, després de passar pel Manchester United ple d'èxits, com la Champions League de la temporada 2007/2008.