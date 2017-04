Les declaracions de Luis Enrique obren distància entre ell i la plantilla

Luis Enrique va veure com els jugadors no li feien gaire cas

Les paraules de Luis Enrique, després de la desfeta del Barça de dimarts a Torí (3-0), han obert un forat entre ell i els jugadors que podria resultar difícilment restaurable fins a final de temporada. El tècnic asturià, en un fet inèdit fins ara, va responsabilitzar la situació tàctica i la intensitat dels seus homes, sobretot a la primera part, per explicar el desastre. Segons va transcendir ahir, abans de l'entrenament hi va haver una reunió força tensa, però a partir d'ara caldrà veure com governarà el vestidor l'entrenador, tenint en compte que ja va anunciar que no seguirà la temporada que ve, motiu pel qual la seva autoritat pot quedar tocada. El primer indici es veurà en el partit de dissabte contra la Reial Societat.



D'altra banda, el Barça va informar ahir que Javier Mascherano va marxar del partit del Juventus Stadium amb molèsties en un bessó, i que la seva evolució marcarà si es troba disponible de cara al partit de dissabte.