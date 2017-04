Gironella enceta demà dos dies de torneig de futbol 7 amb gairebé 40 equips

Un total de 38 conjunts prendran part, des de demà, en l'edició d'aquest any del tradicional torneig Vila de Gironella de futbol-7, que arriba per aquestes dates, aprofitant les vacances escolars, i que veurà les competicions de la categoria aleví (divendres) i les de prebenjamins i benjamins (dissabte).



En la categoria d'alevins, la primera que s'estrena, jugaran el Puig-reig, el Puigcerdà, el Súria i l'Avià (grup A), el Berga, el Baganès, el Torelló, el Gironella B i el Diapo (grup B) i el Gironella A, el Vic Riuprimer, la Pirinaica, l'Artés i el Cardona (grup C).



L'endemà serà el torn de la categoria més concorreguda, la de benjamins, amb el grup A (Puig-reig, Joanenc, Artés i Cardona), el B (Berga, Manlleu, Gironella B i Avinyó), el C (Manresa, Baganès, Gironella C i Diapo) i el D (Gironella A, Torelló, Pirinaica i la Salle). El mateix dia tindrà lloc la competició de prebenjamins, amb vuit equips dividits en dos grups. Al grup A hi haurà el Manlleu, el Berga, l'Avià i el Puigcerdà; i al B, el Gironella, el Puig-reig, l'Artés i el Baganès.



Els diferents torneigs es desenvoluparan durant tot el dia. La final del torneig aleví tindrà lloc demà a les 18.30 hores; la del prebenjamí, dissabte, a les 19.35; i la dels benjamins, la darrera cronològicament, dissabte a les vuit.