Luis Enrique: 'A Torí no em vaig equivocar en res'

72 hores després de reconèixer que no creia en una nova remuntada europea després de perdre per 3-0 davant el Juventus a Torí, el tècnic del Barcelona, ??Luis Enrique Martínez, ha assegurat que torna a confiar en el seu equip, però que donar-li a la volta a l'eliminatòria a la Lliga de Campions passa primer per guanyar aquest dissabte a la Reial Societat a la Lliga.

"No em penedeixo del que vaig dir a Torí. És el que sentia en aquell moment. L'estat d'ànim clarament et condiciona, però aquest estat d'ànim canvia, i canvia molt ràpid. No tinc cap dubte que podem donar-li la volta a la eliminatòria. de fet, és més fàcil de remuntar que davant el PSG, perquè hem de marcar un gol menys ", ha manifestat en la roda de premsa prèvia al compromís de lliga de demà.

Luis Enrique, però, ha insistit en la importància del partit contra la Reial: "No és el millor rival per recuperar la confiança i preparar el partit contra la Juve. Però hem de guanyar aquests 3 punts per arribar al dimecres de la millor manera . Si no guanyem demà, arribarem a aquest partit amb complicacions ".

El preparador asturià ha admès que el seu equip arriba tocat a la cita amb els guipuscoans, però també s'ha mostrat convençut que els seus jugadors sabran sobreposar-se.

"Anímicament, demà no estarem al cent per cent, per tot el que hem viscut, però estic segur que l'equip va a donar la cara", ha afirmat Luis Enrique, que ha demanat l'afecte del Camp Nou per superar la Real i així recuperar autoestima amb vistes al duel contra l'esquadra italiana.

"Entenc que el culer estigui cabrejat però, si volen xiular, poden esperar a final de temporada. Si volen xiular l'entrenador, cap problema, perquè jo no vaig a fallar cap pilota, però no als jugadors", ha indicat.

Preguntat per si es va equivocar amb el seu plantejament tàctic a Torí, Luis Enrique ha dit no sentir-ho així, encara que assumeix la responsabilitat. "Totes les decisions les prenc jo i, si no vaig saber transmetre el model de joc, jo sóc el responsable", ha apuntat.

Guanyar el triplet serà complicat

Després de caure a Màlaga i Torí en tot just 72 hores, el Barcelona s'ha complicat, i molt, la possibilitat de conquistar els dos títols més importants de la temporada, però Luis Enrique ha negat estar passant pel seu pitjor moment des que va aterrar a la banqueta blaugrana.

"No tinc aquesta sensació. Han estat tres anys bastant mogudets i iguala fins i tot em queda el millor, fixa't", ha respost amb sorna Luis Enrique, que tampoc creu que els seus homes estiguin passant pel pitjor moment del curs.

"Als jugadors els veig anímicament bé. No és un situació nova per a ells. Ens queda un tram final de temporada molt delicat, però no ens anem a rendir. Veig l'equip capacitat per donar-li la volta", ha assegurat.

La reacció, ha insistit un cop més, comença amb un bon partit i un bon resultat, demà, contra la Reial Societat. La remuntada contra l'Juventus ha d'esperar.

"Els jugadors ara només pensen en la Real, perquè són conscients de la dificultat que va tenir el partit de demà. Volem tenir les màximes opcions a la Lliga, i això només passa per guanyar", ha apuntat Luis Enrique, que ha tornat a desfer-se en elogis cap a l'equip que dirigeix ??Eusebio Sacristán.

"És un equip dels més complicats que ens podem trobar a aquestes alçades de temporada. Un equip que ens exigirà en la pressió, perquè ataquen molt bé, i que també és molt agressiu sense pilota, perquè salta a pressionar en camp contrari , salta a pressionar al porter ... és un rival molt complex ", ha conclòs.