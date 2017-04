Marc Bartra agraeix les mostres de suport per les seves lesions

Marc Bartra agraeix les mostres de suport per les seves lesions instagram/marc bartra

El defensa de Sant Jaume dels Domenys Marc Bartra, que va resultar ferit per les explosions i que va haver de ser intervingut d'una fractura del radi del braç dret, va tranquil·litzar ahir els aficionats a través d'Instagram. Acompanyat d'una foto feta després de ser intervingut, Bartra va dir: «hola a tots! Com veieu estic molt millor. Moltes gràcies a tothom pels missatges de suport! Tota la força als meus companys, afició i a tot el @bvb09 [Borussia Dortmund] per al partit d'aquesta nit». Els jugadors alemanys van vestir samarretes en suport del seu company.