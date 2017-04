Misteri no resolt en l'atac de Dortmund

«Farem tot el possible per esclarir l'atac de Dortmund». Les paraules de la cancellera alemanya, Angela Merkel, demostren l'interès de les autoritats alemanyes per aclarir qui va provocar les tres explosions al costat de l'autobús del Borussia, dimarts a la tarda, que van provocar ferides al jugador català de l'equip renà, Marc Bartra, i a un policia. Tot i que se segueixen diverses pistes, sobretot relacionades amb unes cartes aparegudes a prop del lloc dels fets, ahir no hi havia una versió definitiva. Tot i així, la policia va fer un pas endavant i va detenir una persona relacionada amb l'islamisme radical.



La pista islàmica



D'aquesta manera, la fiscalia federal, que s'ha fet càrrec de la investigació, va informar ahir al migdia de la detenció d'una persona propera a l'espectre islamista. La portaveu de la fiscalia, Frauke Köhler, va confirmar als mitjans de comunicació que al lloc dels fets s'havien trobat tres textos idèntics que condueixen a «un possible rerefons islamista». Als escrits es demanava que Alemanya retirés els avions Tornado que participen en una missió militar a Síria i el tancament de la base aèria nord-americana de Ramstein, a l'oest del país.



L'extrema esquerra



De l'altra banda, però, Köhler també va afegir que en una pàgina d'Internet d'extrema esquerra també s'havia reivindicat l'atac, tot i que els investigadors tenien «dubtes raonables» sobre la veracitat d'aquest missatge.

Ahir mateix, el ministre de l'Interior del land de Renània del Nord-Westfàlia, Ralf Jäger, va advertir que no es pot descartar cap via d'investigació, inclosa la relacionada amb aficionats vilens, i va recordar que a tota la zona s'ha reforçat la seguretat. Cal no oblidar que, arran de l'atemptat de Berlín del Nadal passat, es van fer quatre detencions de presumptes radicals islàmics a la mateixa zona de Dortmund.



Reducte salafista



De fet, la ciutat de Dinslaken i altres punts de la conca del Ruhr, la regió tradicionalment minera on se situa Dortmund, es considera un bastió del salafisme, minoria radical musulmana que suma uns 10.000 individus a tot Alemanya. Les aficions del Borussia i de l'altre equip de la contrada, el Schalke 04 de la veïna Gelsenkirchen, són molt combatives en un land governat per socialdemòcrates i verds.



Gran resposta de l'afició



Un dels fets més destacables, des del punt de vista positiu, que han comportat les explosions de dimarts, però, ha estat la sensacional resposta de les aficions del Dortmund i del Mònaco, els equips que s'havien d'enfrontar en el partit que va ser ajornat fins ahir. El mateix dia, els aficionats de l'equip del principat van començar a corejar el nom de Dortmund a la graderia.

A més, ahir a la nit, nombroses famílies renanes van acollir a casa seva aficionats monegascos que havien d'esperar fins al dia posterior, sense allotjament, per seguir el partit. Com va dir la mateixa Merkel en la seva aparició d'ahir, va ser «un senyal clar contra la violència».