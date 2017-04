El Mònaco aprofita les errades locals per avançar-se en una eliminatòria divertida

El Mònaco es vol convertir en la revelació de la Lliga de Campions i ahir va fer un pas important per arribar a les semifinals. Va vèncer a Dortmund, en un partit marcat pels fets del dia anterior, però no es pot dir que l'eliminatòria estigui sentenciada, tot i el resultat. Els alemanys són prou capaços de trobar la manera de marcar un mínim de dos gols a l'estadi Lluís II dimarts que ve i capgirar les tornes al seu favor.



La gran estrella del partit va ser el davanter francès Kylian Mbappé, una de les sensacions de l'any a Europa. Ell va marcar aviat el primer gol, en clamorós fora de joc, després d'una centrada de Lemar. Abans, Fabinho havia enviat a fora un penal comès per Sokratis. Sense temps de reaccionar, el Mònaco va fer el segon en un autogol en planxa de Sven Bender.



A la mitja part, el tècnic local, Thomas Tuchel, va fer una revolució a l'equip i Dembelé va treure partit d'una altra jugada controvertida per reduir la diferència. Tot i així, el Mònaco no va perdonar, i menys Mbappé, que va aprofitar una errada de Sokratis per superar Bürki. Abans del final, Kagawa va fer el 2-3 final i Aubameyang hauria pogut empatar, però va rematar massa alt.