Multen l'ACB amb 400.000 euros per imposar el cànon d'entrada a la lliga

L´Ourense de Salva Arco no va pujar el 2015 per culpa del cànon la región

L'esperat primer pas perquè es retiri el cànon que la lliga ACB imposa als equips que han de pujar des de la LEB, i que ha impedit que uns quants clubs no puguin fer-ho els darrers anys, es va fer ahir. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar una multa de 400.000 euros a l'entitat per «imposar condicions econòmiques desproporcionades i discriminatòries per a l'ascens».

Així, la CNMC va explicar que «considera acreditat que l'ACB, a través d'una sèrie d'acords adoptats a partir del 1991, va imposar unes condicions desproporcionades, inequitatives i discriminatòries respecte dels clubs de bàsquet que tenen dret a pujar de la lliga LEB Or a l'ACB per mèrits esportius, però que prèviament no han estat membres de l'associació». L'establiment d'una quota d'entrada i d'un fons d'ascensos i descensos (FRAD), segons remarca la CNMC, «han impedit l'ascens de diversos clubs a la lliga ACB i ha distorsionat la capacitat de competir d'altres entitats ascendides recentment».



Mecanisme d'expropiació



Així, la presència del cànon, la quota d'entrada a la lliga, és definit per la CNMC com «un mecanisme d'expropiació de part dels ingressos futurs dels equips, ja que es reparteix entre els membres de l'ACB, només els beneficia a ells i no suposa un millor funcionament de la competició». A més, l'ACB «no ha acreditat cap raó que justifiqui l'existència del cànon, ja que és una mesura innecessària i clarament desproporcionada per l'objectiu perseguit per l'ACB». Aquesta quota es defineix com a «desproporcionada» perquè és «molt superior als ingressos anuals mitjans que tenen altres membres de l'ACB, sobretot els que acaben de pujar».

Aquest cànon ha impedit que diversos club puguin pujar els darrers anys, i el Bàsquet Manresa, per exemple, se n'ha beneficiat per no descendir dues vegades per demèrits esportius. Ara caldrà veure quin posicionament pren l'ACB davant d'aquesta previsible multa, tot i que l'entitat és reàcia a retirar el cànon per la seva pròpia naturalesa, una associació privada en què els socis actuals es van protegint.

Ahir, la pàgina web Encestando va dir que, si es retira el cànon, clubs com el Gipuzkoa, el Melilla i el Breogán podrien complir els requisits per ascendir a l'ACB.