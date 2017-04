Passos a seguir a partir de la decisió

La lliga va dir que interposarà un recurs contenciós administratiu a l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a comptar des d'avui mateix.





L'ACB podria argumentar que és una associació privada i, com a tal, té capacitat per regular els ascensos i els descensos, tal com ha fet fins ara, amb la qual cosa no compliria la resolució o simplement pagaria la multa.





A hores d'ara hi ha dos equips, el Palència i el Melilla, que podrien aspirar a pujar a l'ACB; ja se'ls va donar un any de marge per posar en ordre els seus comptes. En podrien pujar dos més per mèrits esportius.





Si al final es retira el cànon, l'ICL baixarà a la LEB. Si no, encara es podria salvar.