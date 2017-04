La selecció catalana mini, amb Torreblanca, acaba tercera

El jugador del Catalana Occident-Bàsquet Manresa 2015 Fer-ran Torreblanca, amb la selecció catalana de bàsquet mini, va aconseguir la medalla de bronze ahir, a San Fernando, en el Campionat d'Espanya per autonomies que s'hi ha disputat des de dissabte. Torreblanca va formar part del conjunt que va vèncer el País Valencià per 83-80 i es va refer, així, de la derrota del dia anterior en semifinals contra l'equip de les Canàries per 81-64.



El conjunt català ha fet un bon torneig, però va ensopegar en els partits clau. Així, el primer dia va guanyar Galícia per un clar 30-80, però el segon va perdre contra Andalusia, el conjunt amfitrió, per 55-73, la qual cosa li va costar la primera posició del grup i anar a remolc en tot moment i haver-se d'aparellar amb el primer de l'altre grup. Així, les victòries de dilluns contra Euskadi (52-96) i Castella i Lleó (90-60) no li van evitar el tràngol d'haver de vèncer les Canàries, fita impossible en semifinals. Els insulars s'han mostrat l'equip més fort i van vèncer a la final els andalusos per 79-57.





Victòria de les noies



Les que sí que van consolidar el seu domini en la competició femenina van ser les noies d'Enric González, sense presència de cap jugadora de la Catalunya Central. Van derrotar Madrid en la final per un clar 78-63 i van completar un campionat en el qual s'han mostrat infinitament superiors a les seves rivals, amb victòries sempre per damunt dels 10 punts.