El València perd el lideratge contra un sòlid Bilbao que s'acosta als play-off

El València Basket va perdre ahir el lideratge de la lliga Endesa, almenys en solitari, ja que ara el comparteix amb el Reial Madrid, que té una diferència de punts favorable. Els taronja no van superar un Bilbao que va dur sempre la iniciativa en el joc i en el marcador, tot i que no es va poder desempallegar del seu rival fins avançat el tercer quart.



Fins aleshores, el belga Tabu, que va finalitzar la jornada amb 27 punts, va comandar els homes de Carles Duran, que van tenir problemes a la primera meitat, però que a la segona van fer un parcial de 10-0, del 50-49 al 60-49, amb el qual van deixar tocat l'equip de Pedro Martínez. La diferència, a l'últim període, es va mantenir per damunt dels deu punts, i el fins ahir líder de la competició no va demostrar en cap moment que pogués remuntar.