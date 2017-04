Acusen Cristiano de pagar per encobrir una violació

El madridista Cristiano Ronaldo es va comprometre a pagar 375.000 dòlars (uns 258.000 euros) a una dona a canvi que no l'acusés davant la Justícia dels Estats Units d'un suposat cas de violació, segons una informació del setmanari alemany Der Spiegel.



Segons aquesta publicació, que es remet a documents d'un suposat acord extrajudicial facilitats al setmanari per la plataforma Football Leaks, a canvi d'aquest pacte la dona s'hauria compromès a callar sobre el que va passar la matinada del 13 de juny del 2009 a l'habitació de l'hotel de luxe de Las Vegas on s'allotjava el futbolista internacional portuguès.



Der Spiegel apunta que, després de sol·licitar un pronunciament de Ronaldo sobre aquest document, l'advocat de Munic del futbolista, Johannes Kreile, va rebutjar de manera contundent les acusacions i va advertir que recor-rerà contra qualsevol vulneració dels seus drets personals. A més, el setmanari indica que els va instar a no publicar aquestes informacions sobre el madridista.



L'acord a què fa referència Der Spiegel hauria estat signat el gener del 2010 per l'advocat portuguès de Ronaldo, Carlos Osório de Castro, sota la mediació de la Justícia de l'estat de Nevada. En el document s'al·ludia al jugador com «Mr. D.», mentre que a la seva presumpta víctima se la identificava com «Ms. C.» i, segons recull la informació, en el moment del presumpte succés tenia 20 anys.



La redacció de Der Spiegel va avançar ahir aquestes informacions, contingudes en el número de la revista que surt avui a la venda. La publicació afirma que coneix la identitat real de la demandant i que té una carta de sis pàgines, dirigida en el seu moment a Cristiano, en què descrivia el que va passar aquella matinada, juntament amb lesions que presumptament va tenir.





També va ser acusat el 2005



No és la primera vegada que Cristiano Ronaldo s'enfronta a una acusació de violació. L'octubre del 2005, quan era futbolista del Manchester United, el portuguès va ser detingut i interrogat per la policia britànica per una altra suposada violació. Setmanes més tard, el futbolista quedava absolt.



D'altra banda, el mes de desembre passat, la revista Der Spiegel va coordinar una investigació de la xarxa de mitjans European Investigative Collaborations (EIC) amb documents de Football Leaks segons la qual destacats futbolistes, entre ells Cristiano Ronaldo, s'haurien servit de diferents societats per poder evadir sumes milionàries en impostos al fisc.



L'endemà de la publicació d'aquesta informació, Gestifute, empresa que representa Cristiano Ronaldo, va enviar un certificat d'impostos de Cristiano Ronaldo emès per l'Agència Tributària espanyola que informa que el ju- gador del Reial Madrid està al cor-rent de les obligacions tributàries.