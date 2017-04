Bartra va viure a l'atemptat «els 15 minuts més durs i llargs» de la seva vida

El català Marc Bartra, l'únic jugador del Borussia Dortmund ferit en l'atemptat amb explosius dirigit a l'autocar de l'equip, dimarts passat, va afirmar ahir que durant l'atac va viure «els 15 minuts més durs i llargs» de la seva vida.



«El dolor, el pànic i la incertesa de no saber el que estava passant, ni quant temps duraria...», va escriure el jugador al seu compte en Instagram, on va penjar una fotografia en què apareix al llit de l'hospital on continua ingressat, en una visita de la seva dona i la seva filla. Bartra al·ludeix a la seva presència: «la visita que més feliç em fa». I sosté que elles són «la raó per superar sempre els obstacles», inclòs el que va ser el «pitjor moment» de la seva vida.



Malgrat la commoció, l'exjugador del Barça afirma que dia a dia nota com es recupera i suma «les ganes de viure, de jugar i d'entrenar-me» i de veure de nou les grades «plenes de gent que estimen la nostra professió». Bartra, que va ser operat d'un trencament de radi unes hores després de l'atemptat, i a qui es veu al llit, amb el braç embenat, afirma que l'únic que demana ara és que «visquem tots en pau i deixem les guerres», alhora que agraeix les mostres de suport rebudes.





Continua la investigació



Mentrestant, les autoritats alemanyes mantenen obertes totes les vies d'investigació, després que la Fiscalia federal no trobés vincles entre l'atac i un iraquià de 26 anys, a Alemanya des del 2015, que va ser detingut dimecres i al qual s'imputa pertinença a l'Estat Islàmic al seu país. La pista de l'atemptat gihadista es manté, però no es descarta tant una autoria ultradretana com de l'es-querra radical, o fins i tot de seguidors de futbol violents.



Al costat de l'autobús del Dortmund es van trobar tres escrits en què s'instava Alemanya a retirar els seus avions Tornado de la coalició internacional que combat a Síria i a tancar la base de Rammstein (sud-oest), la més gran dels Estats Units a Europa. Però diversos experts en seguretat i el mateix ministeri de l'Interior van advertir que ni el llenguatge ni la via de comunicació elegida són els habituals en el gihadisme.