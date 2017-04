Comença la lluita pel títol de la NBA amb un duel entre els Gasol

Arriba l'hora de la veritat a la NBA: després de 1.230 partits de temporada regular, els 16 millors equips de la lliga inicien aquesta propera nit la cursa per convertir-se en els campions. Uns play-off que veuran un enfrontament entre germans en la primera ronda: Pau Gasol i els seus San Antonio Spurs contra els Memphis Grizzlies de Marc Gasol.



«Serà la primera vegada que ens enfrontem en uns play-off i, com hem fet en la temporada regular, cada un de nosaltres buscarem el millor per al nostre equip», declara Pau Gasol. «Encara que sempre és una motivació especial tenir de rival en Marc, al final serà la tasca de conjunt la que defineixi el marcador».



El gran de la nissaga Gasol arriba als play-off en bona forma als 36 anys: «és cert que he aconseguit la marca dels 20.000 punts, la de triples i he arribat per onzena vegada de la meva carrera als play-off, però el més important és que he gaudit al màxim, m'he sentit molt a gust a la pista i feliç amb el que faig».





Els Warriors, els millors



Els Spurs de Pau Gasol han acabat la temporada regular com l'equip amb el segon millor balanç de la competició (61-21), només dar-rere dels Golden State Warriors, que han guanyat 67 partits i n'han perdut 15, i que tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.



El primer rival dels Warriors, vigents subcampions, són els Portland Trail Blazers. I només es podrien creuar amb els Spurs de Pau Gasol en una hipotètica final de la Conferència Oest. Per fer-ho, però hauran de superar dos esculls. Per la part de quadre dels Warriors hi ha un duel de quarts de Conferència entre Los Angeles Clippers i Utah Jazz. D'altra banda, el gua-nyador del duel dels germans Gasol tindrà com a rival a les semifinals de l'Oest el supervivent del duel entre els Houston Rockets i els Oklahoma City Thunder de l'exbarcelonista Àlex Abrines. Una sèrie que veurà el cara a cara entre els dos grans candidats a ser el jugador més valuós (MVP) de la temporada: James Harden contra Russell Westbrook.





Els Celtics, la sorpresa



A la Conferència Est, els Boston Celtics han donat la sorpresa i han acabat en primera posició, davant dels vigents campions, els Cleveland Cavaliers de LeBron James, que arriben amb dubtes en el joc a la lluita per retenir l'anell de la NBA. El primer rival dels Celtics seran els Chicago Bulls de l'exmadridista Nikola Mirotic, mentre que els Cavaliers s'estrenaran amb els Indiana Pacers. I en semifinals es creuen amb el vencedor de la sèrie més igualada, quart contra cinquè: Washington Wizards contra Atlanta Hawks.





Ibaka, en el camí de LeBron



Els Toronto Raptors de Serge Ibaka han acabat la temporada amb el tercer millor registre de l'Est i s'enfrontaran a quarts de final amb els Milwaukee Bucks. I si superen aquesta eliminatòria, es creurien en una hipotètica final de Conferència amb els Cavaliers, que iniciaran els play-off davant els Indiana Pacers.



Si s'acaben enfrontant en les selimifinals, l'exmanresà Ibaka podria venjar-se de LeBron, el seu botxí en les fFinals del 2012, quan els Miami Heat van derrotar els Thunder, l'equip aleshores del pivot congolès.





Willy, 'rookie' del mes



Tot i que juga en un dels equips actualment més fluixos de la NBA, els Knicks, l'internacional espanyol Willy Hernangómez ha tancat la temporada sent escollit el millor debutant d'abril a l'Est: durant aquest mes ha fet 12,5 punts i 8,5 rebots de mitjana.