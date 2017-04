David Biosca ja té cent victòries als Estats Units

El jugador santfruitosenc David Biosca, que fa quatre temporades que és a la universitat americana de l'est de l'estat de Tennessee, i actualment és el capità de l'equip de tennis d'aquest centre, continua en forma i és en el número 52 de tot el país. Aquesta setmana ha estat reconegut com a jugador de la setmana per l'Associació del Sud (SUCON), i va acumular dues victòries més davant dels Blue Raiders, amb la qual cosa supera el centenar de triomfs en la seva carrera amb l'equip. D'aquestes, 56 són en la competició individual i 45 en la de dobles.



En l'actual temporada, que finalitza el proper mes de maig, Biosca ha guanyat deu dels últims onze partits i té un balanç general de 14-3.