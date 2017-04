Els dos conjunts del Gimnàstic queden fora del MIC a quarts de final

Els dos equips, el cadet i l'infantil de Divisió d'Honor, del Gimnàstic de Manresa van arribar fins a quarts de final del torneig MIC, el més prestigiós dels que es juguen per Setmana Santa, però van acabar eliminats en aquesta ronda de la competició.



Pel que fa a la categoria B, la de cadets, l'Espanyol va ser el que va posar punt final a l'actuació dels escapulats, en vèncer per un clar 4-0. Fins aquell moment, els bagencs havien fet un molt bon torneig. En la primera fase s'havien imposat al Sabana (9-0), a l'Adelaide australià (0-6) i al Llamoro de Las Palmas per 3-0. Fins i tot, els manresans van aconseguir superar la primera ronda eliminatòria, la dels vuitens de final, en der-rotar el World Football Association per 4-1. L'Espanyol, però, ja va ser un escull insalvable.





A la mateixa ronda



També en els quarts de final va caure el conjunt infantil. Un solitari gol de l'US Club Soccer nord-americà va posar fi al somni dels blanc-i-blaus. Abans, en els vuitens de final, s'havien imposat al Weston per 5-o i en la ronda de classificació havien guanyat el Palafrugell (13-0) i el Chelsea Soccer School (0-7) i havien empatat a zero davant d'un combinat americà, el USA Soccer.



En la mateixa competició va intervenir el Centre d'Esports Berga, que no va poder passar de la primera ronda eliminatòria. Els blanc-i-vermells, de Primera Divisió, van perdre per 11-1 contra l'Inter de Milà en el seu debut, i després van guanyar el Ramat Gan israelià per 4-1. Lamentablement, van ser derrotats per un altre equip nord-americà, el Virginia Development, per 6-1 en el partit que els hauria donat l'accés als vuitens de final.





També en bàsquet



Una de les novetats de l'edició d'aquesta any del MIC ha estat la competició de bàsquet, que també tenia la presència d'un equip de les nostres contrades. El CB Esparreguera va quedar fora en la primera ronda després de perdre els dos primers partits, per 32-27 davant de l'Horta i per un aclaridor 81-12 contra el potent Gran Canària. Com a mínim, els del Baix Nord van poder marxar cap a casa amb una victòria, després de vèncer per 22-36 el Bisbal Bàsquet en el darrer duel del grup.





Primeres finals



Sense cap presència d'equips de les nostres contrades, per tant, el MIC afronta des d'avui el tram decisiu amb la disputa de les primeres finals. La femenina enfrontarà el Santa Susanna i el Santa Eugènia i s'han de definir les dels alevins de futbol-7 i futbol-11.