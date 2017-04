Hanga segella el bitllet del Baskonia per als play-off

Un imparable tercer període, en què va anotar 40 punts, va segellar el bitllet per als play-off del Baskonia. L'equip basc va superar l'Herbalife Gran Canària i continua optant a acabar la fase regular en primera posició. L'hongarès Adam Hanga, ex del Bàsquet Manresa, va liderar la victòria local amb un gran partit.



Va ser un triomf coral dels blaugrana, que van superar un motivat Darko Planinic, ex dels vitorians, i Kyle Kuric. El conjunt local va ser superior, amb un nombre propi destacat: Hanga, que va acabar amb 24 punts, 15 dels quals els va anotar en el gran tercer quart baskonista. I, a més, 11 d'aquests punts van arribar de manera consecutiva per avançar el Baskonia 63-59 en el marcador. Un avantatge que encara s'ampliaria més i que acabaria sent definitiu.



Els canaris van controlar la primera meitat, però el Baskonia va capgirar la situació amb un espectacular tercer període: 40 punts anotats en 10 minuts. Tot i això, no van aconseguir recuperar el basket average, que era de 13 punts favorable als visitants.



I, malgrat la seva davallada en el tercer quart, el conjunt de Luis Casimiro encara va tenir poder de reacció: amb un parcial de 2-12 va acostar-se en el tram final de partit. Però el Baskonia va saber controlar l'envestida visitant i mantenir un marge d'entre tres i cinc punts al ritme que marcaven els nord-americans Shane Larkin i Chase Bundiger. I una esmaixada final de Kim Tillie va certificar el triomf del conjunt de Sito Alonso.