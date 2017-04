Luis Enrique adverteix que la remuntada davant la Juve passa per derrotar la Reial Societat

El Barça rep aquest vespre la Reial Societat amb l'obligació de guanyar si no vol dir pràcticament adéu a la lliga, després de desaprofitar, la jornada anterior a Màlaga, una oportunitat per retallar distàncies amb el Madrid. Una nova derrota dels blaugrana els condemnaria quatre dies abans d'afrontar el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra la Juventus, de nou amb l'obligació de remuntar.



El tècnic barcelonista, Luis Enrique Martínez, va assegurar ahir que torna a confiar en l'equip, però que per capgirar l'eliminatòria europea primer s'ha de gua-nyar avui a la lliga. «No em penedeixo del que vaig dir a Torí. És el que sentia en aquell moment. L'estat d'ànim clarament et condiciona, però aquest estat d'ànim canvia, i canvia molt ràpid. No tinc dubte de què podem capgirar l'eliminatòria. De fet, és més fàcil de remuntar que davant el PSG, perquè hem de marcar un gol menys», va dir el tècnic asturià abans de rebre la Reial Societat.



«No és el millor rival per recuperar la confiança i preparar el partit contra la Juventus. Però hem de guanyar aquests tres punts per arribar a dimecres de la millor manera», va afegir.



Per al duel d'avui, Luis Enrique recupera Sergio Busquets, que no va jugar a Torí, però té la baixa de Neymar, sancionat durant els tres propers partit per la seva expulsió a Màlaga i el seu posterior aplaudiment al quart àrbitre.