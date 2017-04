Salva Maldonado diu que el Manresa és un equip que rendeix millor a fora que a casa

L'entrenador del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, va advertir ahir, en la prèvia del partit contra l'ICL de demà, dels problemes que poden tenir per «falta de concentració» i per pensar que enfrontar-se a l'últim classificat pot ser fàcil.



Maldonado va parlar del Manresa i va dir que «ha tingut molts problemes amb els jugadors, la qual cosa els ha penalitzat molt, i això sempre debilita. Però ara estan competint bé, m'atreviria a dir que millor a fora, que a casa. A la pista del Gran Canària, per exemple». Dels bagencs va dir que «no s'han convertit en un equip fort a casa, tot i que ens van guanyar a nosaltres en l'anada. Tenen molts anotadors i hem d'estar preparats, sobretot si no surt un partit bonic i sí dels de posar-se la granota de treballar. Això, de vegades, costa molt, motiu pel qual intentarem ser fidels al nostre joc i intentar a veure si surt un partit bo».



Sobre la possible falta de públic al pavelló, va admetre que «serem menys que altres dies, però intentarem jugar bé i donar-ho tot» per guanyar.