VÍDEO: Mira el golàs de David Villa a la lliga nord-americana

L'exdavanter blaugrana David Villa va tornar a ser el centre d'atenció a la Lliga Professional de Futbol dels Estats Units (MLS) en aconseguir amb el seu equip el New York City el gol més espectacular en partit avançat de la setena jornada. Ho va fer des d'uns 50 metres, el que el converteix en el gol més llunyà marcat en la MLS des del 2012.





El New York City es va imposar de visitant per 0-2 a l'Union de Filadèlfia i va aconseguir el primer triomf fora del seu camp després que Jack Harrison, a l'minut 52 inaugurés el marcador.Quan semblava que el partit disputat al Talen Energy Stadium de Chester (Pennsilvània) anava acabar amb el marcador de 1-0, va sorgir la figura de Vila, que va fer un gol d'autèntic luxe amb una combinació perfecta de talent, visió i classe. Villa va recuperar una pilota en la meitat del camp i després de creuar la línia divisòria va realitzar un llançament bombejat sobre el marc defensat pel porter del Union, Andre Blake, que per a quan va voler reaccionar ja era massa tard.El seu company italià Andrea Pirlo i l'entrenador del New York City, el francès Patrick Vieira van definir el gol com un dels millors que havien vist en les seves dilatades carreres com professionals. "És un dels millors gols que he vist en la meva carrera", va declarar Pirlo a l'acabar el partit. "Quan David marca un gol com aquest, és una cosa increïble".Per la seva banda, Vieira va dir que quan tots estaven ja esgotats per l'esforç, Villa va fer un toc d'pilota que va definir com "fantàstic" ia més el gol va assegurar la victòria de l'equip. "Per descomptat que també va ser un dels millors gols que he vist", ha subratllat Vieira.