La VolCat arrenca amb domini txec i català abans de l'etapa reina d'avui

El txec Jiri Novak (DMT) i la catalana Clàudia Galícia (Cerdanya Skimo Team) són els primers líders de la VolCat, la cursa de tres dies que té el seu epicentre en Igualada i la comarca de l'Anoia. Novak va aconseguir derrotar per només tres segons el francès Daniele Braidot i per 23 el seu germà Luca, en una jornada de 58 quilòmetres que va relegar un dels favorits, el portuguès Tiago Ferreira, a la setena posició.



En la prova elit, els millors classificats de casa nostra van ser el santfruitosenc Guillem Muñoz (Team Blue Motors), onzè a 6.04, i el puig-reigenc Cristofer Bosque, que va entrar dotzè a 6.23. En altres categories masculines, llocs de podi per a Xavier Martí (Tomàs Bellès) en màsters 50 i segona posició per a Pau Bartoló (Buff) en categoria open.



En noies, Galícia va aconseguir 4 minuts i 6 segons de diferència respecte de la segona classificada, Anna Ramírez, i més de sis respecte de l'extremenya Susana Alonso. En total, més de 700 corredors van participar en la primera etapa, la que serveix per anar entrant en calor.



Tots ells hauran d'afrontar avui la més dura de les tres, una jornada reina de 77 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu que segurament serà decisiva per decidir la general.