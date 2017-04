Zidane prescindeix de la davantera titular i de Keylor per visitar l'Sporting

Zinedine Zidane ha descartat la seva davantera titular, la BBC, per visitar aquesta tarda l'Sporting. El tècnic del Madrid ha donat descans a Bale, Benzema i Cristiano Ronaldo pensant en el partit de tornada de quarts de final de la Lliga de Campions davant el Bayern Munic. Tres absències que se sumen a la del porter titular, Keylar Navas, que tampoc no viatja amb l'equip.



En el cas de Bale, se suma a les baixes dels defenses Pepe i Raphael Varane. El gal·lès es va retirar dimecres de l'Allianz Arena amb molèsties al soli dret i dies després s'ha confirmat que té un edema que li impedeix jugar. I amb Dani Carvajal sancionat, complint cicle d'amonestacions a El Molinón per arribar net al clàssic amb el Barça del proper cap de setmana, Zidane soluciona les urgències en defensa amb Álvaro Tejero.



El tècnic del Reial Madrid va mostrar ahir la seva satisfacció pel rendiment dels seus jugadors en un moment clau de la temporada, després de derrotar el Bayern i abans de visitar El Molinón, i va assegurar que «com més gran és la dificultat», també « més gran» és el «compromís» de la plantilla.



L'Sporting de Gijón, per la seva banda, busca donar la sorpresa davant el líder. L'equip que entrena el català Rubi vol aferrar-se a una de les seves últimes oportunitats per evitar el descens de categoria, i encara el repte més difícil, guanyar un Reial Madrid llançat i amb la moral alta després del triomf europeu, però amb baixes per visitar Gijón.