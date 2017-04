El CE Manresa i el CE Berga, campions en la segona jornada a Gironella

Després d'uns anys en què als organitzadors els costava més del compte reunir prou equips per dur a terme el torneig de Setmana Santa Vila de Gironella, l'edició d'aquest any ha estat tot un èxit. Un total de 38 equips en tres categories, des de prebenjamins a alevins, han omplert de bon joc i d'animació el camp de futbol municipal durant dues jornades que han coronat tres campions diferents. Si divendres va ser el Torelló l'equip que va guanyar, ahir van vèncer el CE Manresa en benjamins i el CE Berga en prebenjamins, en dues competicions diferenciades.



En la primera, els manresans no van tenir rival. Van guanyar el torneig sense rebre ni un sol gol. En partits de 18 minuts, que es convertien en dues parts de quinze a la final, van desfer-se de la Salle per 5-0 en els quarts. En la mateixa ronda, el Diapo i el Cardona van passar per penals en derrotar el Gironella i el Berga i el Torelló va superar el Manlleu. En semifinals, Manresa, 6-Cardona, 0 i Diapo, 0-Torelló, 3. Els osonencs volien emular els seus companys més grans, però van caure clarament a la final per 5-0 contra un Manresa molt superior.



En els prebenjamins, la igualtat va ser la tendència. En els quarts de final, el Berga va superar el Baganès (2-0), l'Artés va vèncer l'Avià per penals després d'un 0-0, el Puig-reig va ser millor que el Manlleu (0-2) i el Gironella va eliminar el Puigcerdà (0-5). En les semifinals, el Berga va haver de patir per derrotar el Puig-reig (1-0) i l'Avià va eliminar per penals el Gironella (0-0). La final es va decidir per un gol i va ser per al Berga, que va vèncer en el derbi de proximitat l'Avià per 1-0.



El torneig acaba amb la voluntat de continuar en properes edicions, amb l'impuls que atorga la revifalla d'aquest any.