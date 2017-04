Ferreira s'acosta al liderat de la VolCat i Galícia domina

Sembla que hi haurà emoció fins a última hora. El portuguès Tiago Ferreira, vigent guanyador de la prova, es va imposar ahir a l'etapa reina de la VolCat, de 77 quilòmetres, i es va situar a 1.40 del txec Jiri Novak, líder de la cursa, que ahir va ser segon. Ferreira, que havia ensopegat en la jornada inicial, va sortir a l'atac i durant alguns moments de la cursa va aconseguir una diferència superior als dos minuts sobre Novak. A partir d'aquell moment va rodar en solitari i va avançar els dos únics que li van poder seguir el ritme de lluny, l'esmentat Novak i Ben Zwiehoff, que també és tercer a la general, a 2.15.



Pel que fa als corredors més destacats de casa nostra, Guillem Muñoz va repetir l'onzena posició de la jornada anterior i ocupa el mateix lloc a la general, a 12.21 del líder. Per la seva banda, el puig-reigenc Cristofer Bosque ha baixat fins al tretzè lloc després de ser ahir setzè.



En noies, no hi ha color en la cursa i Clàudia Galícia, del Cerdanya Skimo Team Club, va tornar a guanyar, amb 2.33 d'avantatge respecte de Katja Montani i 4.32 sobre Alice Pirard. Galícia és primera, amb 10.02 d'avantatge sobre Montani i, si no hi ha accidents avui, serà la guanyadora.



En altres categories, el manresà del Tomàs Bellès Xavier Martí segueix tercer en la categoria de màsters 50 i en l'open, obert a tothom, l'avianès Pau Bartoló va ascendir ahir a la primera posició després de superar Manuel Martínez en l'etapa. Bartoló és líder, amb 4.42 de diferència respecte de Miguel Domènech.



Avui s'acaba la VolCat amb la disputa de la tercera etapa, que serà decisiva vista la poca diferència que hi ha entre els dos primers de la general. Com en els dies anteriors, la sortida i l'arribada seran a Igualada, amb un recorregut de 42 quilòmeters i 1.100 metres de desnivell positiu per a tots els participants.