Els fitxatges del Betis no li permeten sorprendre un Madrid que juga a mig gas

El Reial Madrid no va haver de forçar gaire per regalar al seu entrenador, Pablo Laso, la victòria número 250 en lliga ACB i aconseguir un triomf que li permet seguir de líder una setmana més. El Betis, amb cares noves com Cabezas o Chery, va mantenir-se dins del partit més aviat per la falta d'intensitat blanca que no pas per mèrits propis, tot i el bon partit anotador d'alguns dels seus homes, com Lockett i Milosevic.



Els locals, amb un inspirat fons d'armari capitanejat per Carroll i un rejovenit Nocioni, van mantenir sempre diferències properes als deu punts i, malgrat que els andalusos, que lluiten per evitar el descens i que estrenaven tècnic en la persona d'Alejandro Martínez, van situar-se a sis punts al final del tercer període, i no van tenir possibilitats reals de victòria. El Reial Madrid ja prepara l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga que disputarà davant del Darussafaka.