L'equip estatal d'Edu Lamas queda fora de la final al torneig de Montreux

La selecció espanyola d'hoquei patins, amb el jugador surienc del FC Barcelona Lassa Edu Lamas a les seves files, va quedar fora de la final del Torneig de Campions que es disputa a Montreux i haurà de jugar avui pel tercer lloc contra França. Els homes de Quim Paüls ja es van complicar la vida divendres, quan van perdre contra Portugal per 2-0 i es van veure obligats a creuar-se en semifinals davant de la potent argentina.



En el partit d'ahir, que va acabar amb un resultat de 2-4 per als sud-americans, Cristian Rodríguez va avançar els espanyols, però Matías Platero i dos gols de Matías Pascual van donar l'avantatge als argentins. Nil Roca va poder escurçar la diferència abans del descans, però a la segona meitat novament Matías Platero va anotar el gol decisiu. A més, Lamas i Raül Marín van veure sengles targetes blaves. La final la jugaran avui Argentina i Portugal.