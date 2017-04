Visita a Madrid amb la pressió baixa

L'orgull de continuar competint i de fer les coses el millor possible és el que ha d'empènyer aquest migdia l'ICL Manresa a seguir lluitant en l'ACB. Els homes d'Ibon Navarro visiten un Movistar Estudiantes que tampoc no s'hi juga gran cosa, ja que té nul·les possibilitats de play-off i encara menys de caure en zona de descens, dos fets que, units a la poca idoneïtat de la data, migdia de Pasqua, provocaran un ambient de família al WiZink Center, amb total seguretat.



Els manresans, que vénen d'una derrota clara i amb males sensacions diumenge passat contra el València, poden tenir, a més, tres baixes o, com a mínim, tres jugadors que no actuaran al cent per cent de posicions. D'aquesta manera, Lluís Costa, Scott Suggs i Pere Tomàs arrosseguen molèsties i el tècnic haurà de valorar si és necessari fer-los jugar gaires minuts o no.



Tot i que el descens matemàtic és a tocar, Navarro vol que es continuï lluitant fins al final, ja que «si en els últims partits hem intentat fer les coses bé quan hi havia pressió per la classificació, no trobo el motiu per deixar de fer-les-hi ara, encara que es confirmi un eventual descens matemàtic». Com a mínim, l'Estudiantes és un dels tres adversaris (juntament amb el Betis, dues vegades, i el Baskonia) que han perdut aquest any contra els bagencs, la qual cosa pot donar esperances de triomf.





Adversari versàtil



Tot i això, Navarro considera que el partit serà difícil ja que l'Estudiantes «té un ritme de joc molt alt. És un equip que aposta per atacar molt des de la línia de tres punts, amb molts tirs, amb percentatges alts i que, si entren al partit amb aquesta confiança, el poden trencar en dos o tres minuts». A més, va ressaltar la capacitat de «jugar amb molts dibuixos, amb dos interiors oberts o amb dos interiors que juguen a dins», sobretot amb l'arribada d'Arteaga. D'aquesta manera, un Edwin Jackson que va ser ben aturat al Congost no serà l'única arma dels madrilenys.