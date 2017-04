Els exolesans Lucas Mondelo i Anna Cruz guanyen l'Eurolliga femenina

El Dinamo de Kursk rus, amb els exolesans Lucas Mondelo i Anna Cruz a les seves files, es va proclamar campió de l'Eurolliga femenina per primera vegada, després de vèncer al Fenerbahce turc (77-63) a la final de la competició, que es va disputar a la localitat russa d'Ekaterimburg. Aquest és el segon títol continental per a Mondelo, que ja va guanyar amb el Perfumerías Avenida el curs 2010-2011. Per la seva banda, Cruz afegeix l'Eurolliga al seu extens palmarès.



La barcelonina va sortir en el cinc inicial del conjunt rus i va aportar cinc punts, però la gran protagonista del matx va ser Angel McCoughtry, que en va fer 20. Epiphany Prince i Nnemkadi Ogwumike, amb 18 i 19 respectivament, també van destacar. Les turques van iniciar el duel amb un 0-10, però les russes van reaccionar i van arribar a tenir divuit punts de marge al tercer quart.