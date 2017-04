Ferreira i Galícia, campions de la VolCat

L'etapa final va tornar a demostrar que Tiago Ferreira i Clàudia Galícia són els ciclistes més forts de la VolCAT i es van proclamar campions amb una destacada actuació, després d'acumular dues victòries. Tiago aconsegueix, així, la seva quarta victòria a la VolCat. La presència de ciclistes d'elit de vint nacionalitats encara dóna més brillantor a una victòria que ja llueix al seu palmarès.



La tercera etapa va ser la més curta i explosiva, amb 42 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu, la qual sortia i arribava a Igualada, i arribava fins a Sant Martí de Tous, i en principi deixava poc marge per a la sorpresa. Jiri Novak i Clàudia Galícia tenien un ampli avantatge que, amb l'excpeció d'un greu error, no havia d'impedir-los vèncer. L'emoció estava en saber les posicions d'honor en el quadre masculí i com quedaria el podi femení. Tiago Ferreira, del DMT Racing Team, triple campió de la VolCat i magnífic rodador, va sortir amb tot després que el seu company d'equip, i líder de la VolCat, patís un problema mecànic. Ja a la meitat del recorregut, Tiago Ferreira aconseguia una diferència considerable respecte la resta de corredors i sobre el seu company d'equip, al qual el superava per 1:40 minuts a la classificació general.





Emoció fins al final



L'emoció pel podi en categoria masculina es va mantenir fins a la meta. Un cop Tiago va creuar la meta l'expectació era màxima, 1:40 minuts era el temps que tenia Jiri per creur-la després del seu company d'equip. Finalment, després de superar-se la diferència de temps entre el líder, Tiago va aconseguir la victòria final. Novak va entrat a 04:06 del portuguès amb un temps de 01:58:23 que el deixava en tercera posició, completant el podi de la classificació general. La segona posició final va ser per Ben Zwiehoff.



En dones el guió ha estat ben diferent i s'ha repetit la tònica de les dues primeres etapes amb el domini de Clàudia Galícia. El podi femení el va completar Katja Montani, la segona classificada de la general, seguida de Anna Ramírez, que amb la quarta posició completava el podi femení final.