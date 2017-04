Leo Baptistao manté viu el somni europeu a Leganés

Un gol de Leo Baptistao en el temps de descompte, després de definir amb elegància i efectivitat un contraatac, va ser el detall que va decantar un duel molt igualat entre el Leganés i l'Espanyol. El Leganés tornava a Butarque després de dues derrotes seguides, amb la necessitat de sumar els tres punts a fi de posar terra pel mig amb la zona baixa i seguir fent passos cap a la salvació. Objectiu diferent del de l'Espanyol, pel qual cada jornada és una oportunitat de seguir lluitant pels llocs europeus.



Una contra de l'Espanyol en els últims instants, construïda amb pocs tocs i molta precisió, va deixar Leo Baptistao sol davant la porteria. I on altres dubten, ell la va encertar. Amb una vaselina impecable va superar Herrerín per seguir alimentant el somni continental. A l'altre costat gestos d'incredulitat, ràbia, homes asseguts a la gespa i abraçades de consol. Els descoratjadors efectes d'una altra oportunitat perduda del Leganés per escapar de l'infern. «El Leganés ha fet un bon partit i ens ha empès molt els últims quinze minuts. Però parlar de la justícia en un resultat no em sembla cor-recte. El partit ha estat molt igualat i podia haver caigut cap a qualsevol costat. Ha caigut cap al nostre i és mèrit dels jugadors haver estat atents fins a l'últim minut en cada jugada», va declarar el tècnic espanyolista Sánchez Flores, en roda de premsa. Diego López, porter de l'Espanyol, va assegurar que l'equip lluitarà fins al final per intentar aconseguir els llocs que donen dret a disputar competició europea el proper curs. «Estem amb moltíssima confiança, amb moltíssima il·lusió i lluitarem tots els partits que queden», va indicar en zona mixta.