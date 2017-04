Lewandowski s'entrena sense problemes i apunta al Madrid

El davanter del Bayern de Múnic Robert Lewandowski, gran absent en la derrota del seu equip en el partit d'anada dels quarts de final de la lliga de campions davant del Reial Madrid, va tornar a entrenar-se ahir amb el seu equip i assegura que es troba bé: «estic content per poder participar de nou als entrenaments i tot està bé». Una setmana després de la lesió que va patir a l'espatlla contra el Borussia Dortmund, l'estrella del Bayern va poder completar sense problemas la sessió de més d'una hora sota la pluja.



Lewandowski va participar, juntament amb els seus companys, en tots els exercicis de passades, centrades i rematades a porteria. Els jugadors titulars del partit del dissabte davant del Bayer Leverkusen (0-0), van recuperar-se al gimnàs per preparar l'important partit de demà. Mats Hummels, lesionat al turmell, i Jérome Boateng, amb molèstias als adductors, van realitzar una sessió individual de carrera continua.



El tècnic Carlo Ancelotti confia en poder recuperar a tots tres jugadors pel transcendental partit on els bavaresos buscaran remuntar l'1-2 del partit d'anada davant del Reial Madrid.