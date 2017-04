L'UCAM Múrcia signa una pallissa històrica davant el Fuenlabrada

L'UCAM Múrcia no va donar cap possibilitat de victòria al Montakit Fuenlabrada, al qual va apallissar per un contundent 99-62, la major diferència que han assolit els murcians en les seves 19 temporades a la màxima categoria. Aquest resultat els acosta una mica més a la permanència a la Lliga Endesa. Els locals van començar forts i ja van obtenir quinze punts de marge al final del primer quart, que es van veure ampliats a 21 a la mitja part. En la segona meitat, la tònica va ser la mateixa i els madrilenys es van rendir de seguida. En uns darrers deu minuts de pur tràmit els dos entrenadors van aprofitar per fer jugar els joves: José Ortega pel Múrcia i Víctor Moreno pel Fuenlabrada.