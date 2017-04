Maldonado: «potser per a l'ICL fer un pas enrere no és dolent»

Salva Maldonado és un dels exentrenadors que han passat per Manresa que ha deixat empremta. Per això la seva opinió és valuosa. Ahir, a part de parlar del partit que havia fet el seu equip, de definir el duel com a «divertit, tot i que amb errades», i d'afirmar que «a final de temporada cadascú es troba on es mereix, i nosaltres hem fet uns deures i n'hem de deixar de fer uns altres que sí que ha complert l'Andorra per ser al play-off», va parlar del Manresa. I ho va fer amb claredat. Maldonado va aclarir que «potser em poso on no em demanen, però com que sento tot el que ja passa a Manresa des de fa uns quants anys, potser no seria dolent fer un pas enrere, baixar a la LEB». El club ja hi ha estat i anaven 3.000 persones al pavelló igualment. Seria una bona oportunitat per abandonar la dinàmica negativa de perdre, que fa que tot sigui molt dur per a l'aficionat, i potser l'entitat es pot rearmar esportivament i econòmicament i fidelitzar tres, quatre o cinc jugadors que llavors pugui aprofitar si puja de nou a l'ACB. Agafar oxigen podria no anar malament».