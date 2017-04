Mascherano i Arda Turan es podrien perdre, per lesió, el partit contra la Juventus

Javier Mascherano i Arda Turan, jugadors del primer equip del Barça, són dubte per al partit contra la Juventus d'aquest dimecres al Camp Nou, que correspon a la tornada dels quarts de final de la Champions League 2016/2017.



Javier Mascherano i Arda Turan van ser dues de les absències que hi va haver ahir a la sessió d'entrenament que el primer equip va realitzar a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Tots dos, que arrosseguen molèsties musculars, es van quedar al gimnàs per seguir amb la seva recuperació.



Recordem que tant Javier Mascherano com Arda Turan ja van ser baixa en la convocatòria que Luis Enrique va donar a conèixer per al partit de dissabte passat davant la Reial Societat. Els dos van quedar fora de la llista. Ara s'haurà de veure si Luis Enrique els pot recuperar per aquesta setmana decisiva en la qual el Barça ha d'afrontar la remuntada davant el Juventus i el clàssic davant el Reial Madrid al Santiago Bernabéu. La plantilla del primer equip descansarà avui, i demà començarà a preparar la Champions.





Oferta de Turquia



A part de la lesió, Mascherano també és notícia aquests dies perquè, segons el diari turc Sözcü, el Galatasaray està interessat en aconseguir els serveis del migcampista argentí. La mateixa informació assegura que el Galatasaray turc ja ha contactat amb el representant de Javier Mascherano per conèixer la seva situació contractual i les seves aspiracions esportives per tal de poder fer-li una oferta de garanties. El diari turc informa que el primer contacte amb l'agent de Javier Mascherano va ser positiu i que el Galatasaray estaria disposat a oferir dos anys de contracte a Mascherano i a pagar uns 5 milions d'euros en qüestió de traspàs, molt lluny dels 100 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió del seu contracte actual.