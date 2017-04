Mor als 65 anys l'exjugador monistrolenc Joan Díaz, ex del CE Manresa i del Sant Andreu

L'exjugador del CE Manresa Joan Díaz Albacete, de 65 anys, va morir ahir després d'una malaltia i el seu funeral tindrà lloc avui, a partir de les 11 del matí, a la Funerària Fontanova, de la capital bagenca. Díaz va néixer a Monistrol de Montserrat el 9 d'octubre del 1951 i va actuar a diversos equips, com els dos esmentats anteriorment, el Lleida o alguns equips de Mallorca.



Des de feia uns quants anys vivia a Manresa, la ciutat on havia jugat. De fet, un dels seus amics més coneguts és l'expresident del club blanc-i-vermell Manel Sánchez, que reserva un espai al seu museu de l'entitat per l'exjugador monistrolenc.





Quatre anys a Segona



El més destacat de la carrera de Díaz, però, van ser els quatre anys que va jugar a Segona Divisió A, entre la temporada 1973-74 i la 1976-77, a les files d'un Sant Andreu que va jugar a la segona categoria del futbol estatal, entrenat pel mític Ferdinand Daucik. Joan Díaz, que jugava al centre del camp, va anotar quatre gols el primer any, tres el segon, cap el tercer i tres més en el quart, en què els barcelonins van perdre la categoria. També va arribar a disputar eliminatòries de Copa.