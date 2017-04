Oriola lidera el triomf del València davant un Barça de nou entristit

El Valencia Basket continua la seva pugna per acabar líder de la temporada regular després de la seva contundent victòria davant un Barça de nou trist i que s'alluny dels llocs de privilegi de la classificació. Els valencians, que estan empatats amb el Madrid (20-7) fins i tot van poder recuperar el basket average amb el Barça.



Els homes de Pedro Martínez va dominar en tot moment gràcies a la seva serietat defensiva. I van acabar rematant la feina amb un bon final de partit de l'exmanresà Piere Oriola, màxima anotador del partit amb 14 punts, per davant dels dos millors blaugrana, Tomic i Rice (13 punts cada un).



Abans del partit, el València ja sabia que seria equip de playoff: la victòria de l'Unicaja davant l'Andorra va assegurar aquesta condició tant al conjunt valencianista com a l'Iberostar Tenerife, que descansa aquesta jornada.