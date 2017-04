Pau Gasol supera el seu germà Marc en l'inici dels play-off

Els San Antonio Spurs de l'interior català Pau Gasol van iniciar les eliminatòries pel títol de l'NBA amb una victòria contundent davant els Memphis Grizzlies del seu germà Marc (111-82). L'aler Kawhi Leonard va anotar 32 punts i va ser el millor d'uns locals en què Gasol en va aportar sis. Pel bàndol perdedor, Marc Gasol també va fer 32 punts, 25 dels quals a la primera meitat.



Un altre dels equips favorits per guanyar l'anell, els Cleveland Cavaliers, van patir més del compte per sumar el primer punt de la seva sèrie davant els Indiana Pacers (109-108). Després de dominar àmpliament en l'electrònic, els vigents campions es van desconnectar al darrer quart i van donar vida als visitants, que es van arribar a situar per davant. Al final, Miles va fallar el tir decisiu i els Cavaliers van complir els pronòstics gràcies a un gran LeBron James (32 punts).



En l'altre eliminatòria de la Conferència Est, els Milwaukee Bucks van perllongar la maledicció dels Toronto Raptors quan comencen una sèrie de play-off a casa i els van derrotar per 83-97. Finalment, els Utah Jazz també van vèncer a domicili, en aquesta ocasió davant Los Angeles Clippers (95-97), gràcies a una gran cistella sobre la botzina del veterà Joe Johnson.