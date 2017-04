El santfruitosenc Checa s'endú les 24 Hores de Le Mans de motociclisme

El santfruitosenc David Checa va imposar-se aquest cap de setmana en la prestigiosa prova de les 24 hores de Le Mans de motociclisme, puntuable per al campionat del món de resistència. El pilot bagenc de l'equip francès GMT-94 va formar equip amb l'italià Niccolo Canepa i amb el francès Mike Di Meglio, ambdós expilots del Mundial de MotoGP, amb Ducati. El català va repetir , d'aquesta manera, la victòria que va aconseguir l'any 2004, després de proclamar-se campió del món de resistència i tenint com a companys d'equip als pilots francesos Wiliam Costes i Sebastien Gimbert. Checa també va guanyar en aquest mateix any les prestigoses 8 hores de Suzuka.



L'equip de Yamaha es va imposar en l'edició número 40 d'aquesta històrica carrera, la segona prova del Mundial de resistència. L'equip del català David Checa va ser el més ràpid i van completar un total de 860 voltes al circuit de Bugatti, i van guanyar per tan sols 20 segons de diferència davant l'equip de Yamaha Àustria, format pel corredor australià Broc Parkes, per l'alemany Marvin Fritz i pel japonés Kohta Nozane.



El podi el van completar el conjunt de Kawasaki, que va sortir des de la primera posició de la sortida. L'equip oficial francès estava format pels pilots Mathieu Gines, Randy de Puniet i Faiben Foret, que van acabar la carrera a 12 voltes. Dels 50 equips que van prendre la sortida el dissabte en aquesta carrera tant històrica, tan sols van poder-se classificar 37.



Les properes proves d'aquest mundial de resistència seran les 8 hores de Oschersleben (Alemanya), les 8 hores de Slovakia Ring i per concloure el mundial es disputaran les 8 hores de Suzuka.