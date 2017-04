El Saragossa tomba la Penya en un duel vital pel descens

El Tecnyconta Saragossa es va imposar de manera agònica al Divina Joventut en un partit crucial per als dos conjunts en la lluita per eludir el descens. L'equip aragonès va sumar un triomf vital per sortir de la penúltima posició, mentre que els badalonins van deixar escapar una possibilitat per apropar-se a la salvació.



El partit va ser molt igualat, amb alternatives per als dos equips. I la Penya fins i tot va tenir un últim tir per forçar la pròrroga, però Jerome Jordan va fallar i Alberto Abalde no va ser capaç d'agafar el posterior rebot ofensiu, que es va perdre per la línia de fons mentre es consumia el temps.



L'encert del conjunt badaloní en els triples a l'inici del partit, el seu domini del rebot ofensiu, amb quatre captures, i la falta de joc interior dels locals, que ho fiaven tot a llançaments exteriors, van permetre a la Penya obrir una escletxa que el Saragossa va reduir aviat. Llavors, els locals van prémer l'accelerador, agafant un petit avantatge (26-21) La parella formada per Jelovac i Fotu començava a fer mal a la Penya, que arribava al descans amb vida (41-39).



I a la represa, els badalonins van tornar a agafar un petit avantatge, com a l'inici del partit: 46-53. Era un moment crític per al conjunt local perquè, malgrat que encara restava temps, semblava víctima de la pressa. Però els verd-i-engres no ho van aprofitar.



Amb més cor que cap, el Tecnyconta va sortir airós al final del quart per arribar a l'últim període viu (53-55). Els aragonesos van dominar tota l'estona l'electrònic, encara que amb un mínim avantatge. I en els darrers minuts va ser el Joventut qui va acusar els nervis. I encara que en el tram final va poder forçar la pròrroga i va fallar, el mal menor per a la Penya va ser mantenir el basket average al seu favor amb els Saragossa.